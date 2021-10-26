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Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии для москвичей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии для москвичей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра.

Ранее Собянин сообщил, что все социальные пособия в Москве в 2022 году будут проиндексированы. По его словам, властям Москвы приходится сталкиваться с критикой размеров социальных выплат. Он добавил, что с 2010 года их объем увеличился в 2,7 раза.

Собянин также напомнил, что в Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты и дополнительный уровень социальной защиты.

До этого стало известно, что прожиточный минимум для жителей Москвы увеличится с 1 января 2022 года и составит 18 714 рублей на душу населения. В этом году в прожиточный минимум на душу населения составил 18 029 рублей, а для трудоспособного населения эту сумма составила 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496, для детей — 15 582 рубля.

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