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На жителя Саранска, выбросившего котенка из окна, завели уголовное дело

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Depositphotos

Уголовное дело было заведено на жителя Саранска, который выкинул котенка с седьмого этажа. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

В результате инцидента животное погибло.

34-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, стал фигурантом дела ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными».

«В конце сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по проспекту 70-летия Октября, котенка», — уточнили в ведомстве.

Позднее было установлено, что хозяин квартиры, откуда был выкинут бездомный котенок, находился в нетрезвом состоянии. Питомца принесла сожительница злоумышленника. Житель Саранска попросил отнести котенка обратно на улицу, но девушка отказалась. В связи с чем пьяный мужчина выкинул беззащитного питомца с высоты. Тот в скором времени скончался от полученных травм.

Ранее умер кот, которого бросила хозяйка в аэропорту Екатеринбурга.

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