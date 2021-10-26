Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В партии Зеленского прокомментировали смену власти на Украине 13:12
Песков прокомментировал выступление Путина на саммите «Россия-АСЕАН» 13:10
Отсидевший в тюрьме рэпер трижды за год провалил тест на наркотики 13:04
Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии Валерия Гаркалина 13:02
В Кремле прокомментировали беспорядки в Судане 13:00
Испания высказалась за «более амбициозные» реформы энергорынка ЕС 13:00
Песков заявил, что переговоры с Молдавией по поставкам газа продолжаются 12:57
Актрису Светлану Светличную нашли после исчезновения 12:56
Песков рассказал, следят ли в Кремле за ситуацией со «скифским... 12:54
Губернатор Тюменской области объявил о локдауне в нерабочие дни 12:53

Познер назвал безобразием ситуацию с отчислением студентов Высшей школы «Останкино»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал безобразием ситуацию с отчислением шестерых студентов Высшей школы «Останкино» из-за лайка комментария в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Телеведущий проводил в учебном заведении мастер-классы.

«Какая там на самом деле ситуация, я не знаю. Но если это все так, то это довольно странный метод улаживания какого-то недовольства. Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие», — сказал Познер.

Ранее сообщалось, что шестерых студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайк в соцсети комментария, в котором подвергли критике решение учебного заведения приостановить занятия из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса.

Позднее стало известно, что в столице в сервисе Google-карты Высшую школы кино и телевидения «Останкино» на время переименовали в «Высшую школу кидалова «Останкино». Это произошло на фоне скандала с отчислением студентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях