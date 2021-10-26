Познер назвал безобразием ситуацию с отчислением студентов Высшей школы «Останкино»

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал безобразием ситуацию с отчислением шестерых студентов Высшей школы «Останкино» из-за лайка комментария в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Телеведущий проводил в учебном заведении мастер-классы.

«Какая там на самом деле ситуация, я не знаю. Но если это все так, то это довольно странный метод улаживания какого-то недовольства. Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие», — сказал Познер.

Ранее сообщалось, что шестерых студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайк в соцсети комментария, в котором подвергли критике решение учебного заведения приостановить занятия из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса.

Позднее стало известно, что в столице в сервисе Google-карты Высшую школы кино и телевидения «Останкино» на время переименовали в «Высшую школу кидалова «Останкино». Это произошло на фоне скандала с отчислением студентов.