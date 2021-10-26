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В Новосибирске завели дело против охранника магазина, ударившего 13-летнего школьника

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СУ СК РФ по Новосибирской области

Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего охранника супермаркета «Пятерочка», который ударил ребенка. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, не опасного для жизни человека, но вызвавшее длительное расстройство здоровья).

Согласно информации следствия, днем 19 октября в магазине, расположенном на проспекте Дзержинского в Новосибирске, охранник «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие», в результате чего подросток получил телесные повреждения.

В настоящее время следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что СК в Новосибирске проверит инцидент, в котором охранник магазина ударил мальчика.

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