В Хакасии мальчик в ходе игры застрелил четырехлетнего ребенка

В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия девятилетний мальчик случайно убил четырехлетнего ребенка выстрелом в голову. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, девятилетний мальчик позвал в гости соседского ребенка. Они играли и забрели в сарай, где отец старшего хранил пневматическую винтовку.

«Сын подозреваемого снял со стены винтовку и стал ее рассматривать, в результате чего произошел выстрел в сторону, где находился младший мальчик», — сообщили в ведомстве.

Раненого ребенка доставили в больницу, но после терапии, которая длилась несколько месяцев, он скончался. В отношении отца стрелявшего было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Однако сейчас решается вопрос о переквалификации его действий на нарушение с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

До этого подобный инцидент произошел в Нижневартовске, где ребенок случайно выстрелил себе в голову, когда во время сборов остался в палате один с сумкой дедушки, в которой находился пистолет «Оса».