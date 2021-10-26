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В Приморье уволили главврача больницы из-за подделки прививочных сертификатов

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Depositphotos

Главному врачу Шкотовской центральной районной больницы Приморья подписано заявление об увольнении. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на сообщение правительства региона. В этой больнице были выявлены факты подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса за деньги.

В больнице прошли обыски. У должностных лиц учреждения были изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса. Такие «услуги» были оказаны 30 гражданам.

«Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице. Главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении», — сказано в сообщении регионального правительства.

Проверка должностных лиц больницы продолжается. «По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — указали в УМВД.

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