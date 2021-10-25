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Скончалась одна из пострадавших при взрыве в Набережных Челнах

Скончалась девушка, которая пострадала при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

По информации Telegram-канала «112», речь идет о 22-летней Аделине Загриевой. Девушку извлекли из-под завалов через два часа после взрывов. Врачи диагностировали у нее клиническую смерть. В итоге медикам не удалось ее спасти.

Ранее стало известно, что троих человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, доставили в реанимацию. В ведомстве отметили, что медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации их состояния.

В Минздраве сообщили, что из-под завалов достали четверых человек, в том числе двоих детей. Трое из них были госпитализированы.

В понедельник в Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах. Сообщалось, что ЧП произошло на четвертом этаже панельной пятиэтажки, повреждены кровля дома и не менее четырех квартир.

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