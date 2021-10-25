Контейнеровоз под флагом Панамы атаковали в Гвинейском заливе

Контейнеровоз MSC LUCIA под флагом Панамы атакован в Гвинейском заливе, к месту нападения движется военный корабль. Об этом сообщает издание Dryad Global.

Отмечается, что нападение произошло в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами. В материале посоветовали проходящим мимо судам проявлять особую осторожность.

Ранее в ходе учений в Гвинейском заливе военнослужащие Северного флота РФ отработали освобождение судна от пиратов.

По замыслу учений, во время нападения на судно «пиратов» экипаж успел подать сигнал бедствия, на помощь ему прибыл российский боевой корабль.

С палубы большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами, которые подавили огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Морские десантники освободили экипаж, обезвредив оставшихся в живых «пиратов».