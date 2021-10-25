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Момент взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах попал на видео

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах.

На кадрах, которые заснял видеорегистратор автомобиля, видно яркую вспышку и слышен звук взрыва. Также на видео можно заметить падающие обломки здания.

Ранее появилось видео с места взрыва в доме в Набережных Челнах.

Сотрудники прокуратуры ведут расследование после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. В ведомстве отметили, что «по предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами».

Вечером, 25 октября, в Набережных Челнах в Татарстане произошел взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах.

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