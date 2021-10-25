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Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Пожар произошел в одном из домов на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы, недалеко от станции метро «Белорусская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что из здания выведены 30 человек. По словам источника агентства, дом старой постройки с деревянными перекрытиями. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт пожара, об инциденте стало известно в 9.47. Согласно информации ведомства, огонь затронул второй этаж здания. В настоящее время спасатели устанавливают площадь пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.

20 октября в торговом центре в городе Павловске под Воронежем произошел взрыв, пожара не было. В общей сложности в результате ЧП было повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания. Позже сообщалось, что на месте были найдены части самодельного взрывного устройства и фрагменты мобильного телефона. В результате происшествия никто не пострадал.

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