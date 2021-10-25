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Гинцбург: около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших купили сертификат

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что якобы привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, сообщает ТАСС.

По его словам, проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

«Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — пояснил ученый.

Гинцбург предположил, что те публичные дела о покупке поддельных сертификатов о вакцинации, о которых известно, это лишь часть того, что происходит на самом деле.

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение», — отметил Гинцбург.

Кроме того, граждане, купившие поддельный сертификат, подвергают смертельной угрозе других людей, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области возбуждено уже 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов. По состоянию на 24 октября в регионе зарегистрировано 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации соответствующих документов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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