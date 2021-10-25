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Под Иркутском полицейские спасли четырех детей, запертых в квартире на несколько дней

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Depositphotos

В Иркутской области полицейские спасли четырех детей, которых заперли в квартире на несколько дней одних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Сообщается, что несовершеннолетним было от года до до 10 лет.

В дежурную часть отдела полиции поступил звонок от жительницы поселка Осиновка. Женщина сообщила, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажки, требуется помощь.

Через запертую дверь дети рассказали, что несколько дней назад их мама ушла и не вернулась, они находятся одни. Для освобождения детей потребовалась пожарная машины. С помощью нее полицейские добрались до окна квартиры на третьем этаже. Правоохранители освободили четырех мальчиков в возрасте от года до 10 лет..

Местная жительница, обратившаяся в полицию, рассказала, что видела, как дети спускали из окна веревку, другая местная жительница привязывала к ней продукты.

Полицейские разыскивают родителей. Личность матери установлена. Ранее она неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних и находится на соответствующем учете.

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