В Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео

В Свердловской области подростки, один из которых, по предварительным данным, учится в институте МВД, избили школьников и сняли нападение на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел у школы №17 в городе Сухой Лог. На кадрах видно, как несколько молодых людей бьют ногами своих жертв и прыгают им на головы. Автор видео называет это «красотищей», а девушка за кадром подначивает нападающих.

Как сообщили в полиции, все участники конфликта уже установлены, а родители одного из пострадавших школьников написали заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Ростове-на-Дону инспектор ДПС напал на водителя, который снимал его на смартфон.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с тонированными окнами и начали составлять протокол. Сидевший за рулем мужчина включил камеру на смартфоне и поинтересовался у инспекторов, будут ли они замерять светопропускаемость стекол. Один из сотрудников возмутился тем, что его снимают и набросился на водителя с кулаками, попутно обозвав его щенком.