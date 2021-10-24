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CNN: США закупили десятки млн использованных медицинских перчаток

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Depositphotos

Из Таиланда в США были ввезены десятки миллионов уже использованных нитриловых перчаток. Об этом сообщает CNN.

Телеканал в течение нескольких месяцев проводил расследование. По информации, полученным из импортных отчетов и дистрибьюторов, ситуация с миллионами приобретенных перчаток только верхушка айсберга. По данному факту уже были начала уголовные расследования властями США и Таиланда.

В публикации отмечается, что спрос на медицинские перчатке резко вырос в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«В США поступает огромное количество плохих продуктов, бесконечный поток грязных, бывших в употреблении и некачественных перчаток. Федеральные власти, похоже, только сейчас начинают осознавать масштабы проблемы», — заявил эксперт медицинской отрасли Дуглас Штайн.

Ранее дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что для защиты от коронавируса в жаркую погоду одноразовые перчатки можно заменить на многоразовые хлопчатобумажные, но при этом не забывать их дезинфицировать.

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