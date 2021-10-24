СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Подмосковье

Представитель управления по транспорту СК России Елена Марковская заявила, что следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Рузском районе Подмосковья, передает ТАСС.

В то же время издание Life опубликовало видео с места крушения, на котором видны обгоревшие обломки воздушного судна.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у города Руза в Московской области. Причины крушения пока неизвестны.

По данным ТАСС, инцидент произошел неподалеку от деревни Ватулино. Разбился двухместный сверхлегкий летательный аппарат «Аэропракт А-22 «Летучая лисица».

На борту воздушного судна находился пилот Юрий Самохвалов и пассажирка, сообщает Telegram-канал 112. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого в подмосковном городе Лыткарино упал вертолет Robinson. Трое человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли. Разбившийся вертолет, предположительно, принадлежал аэроклубу «Кондор-М». Крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета.