Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить ракетные пуски 13:32
Моуринью заявил, что не считает себя засранцем 13:31
Прокуратура проверит сообщения о попытке массового суицида в колонии... 13:27
Боец Василевский назвал причину поражения Джонсона от Федора Емельяненко 13:18
Новое уголовное дело завели после аварии с автобусом и «КамАЗом» в Калмыкии 13:15
Адвокат Саакашвили заявил, что власти Грузии планируют ликвидацию политика 13:13
СБ Украины ликвидировала управляемую из России преступную группировку 12:59
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч РПЛ 12:57
Боец Василевский: кажется, что с возрастом Федор Емельяненко становится только... 12:47
В Сочи объявлено штормовое предупреждение 12:41

В Кабмине рассказали, как в нерабочие дни будут принимать медучреждения

close
100%
Кирилл Брага/РИА «Новости»

Учреждения, оказывающие круглосуточную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в период нерабочих дней сохранят прежний режим работы. Об этом сообщает на сайте правительства России.

«Федеральным органам <...> обеспечить сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также в этот период продолжится прием и госпитализация граждан в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях), а также для тех, чье лечение нельзя отложить.

При этом пускать в медицинские учреждения пациентов и сотрудников будут только при предъявлении штрих-кода (QR-кода), подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенного в течение полугода заболевания. Тем, у кого имеются противопоказания, необходимо иметь при себе подтверждающий документ и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за сутки до входа в организацию. Исключение будет сделано для нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи, а также лиц с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Для тех, кто поступил в медучреждение по экстренным и неотложным показаниям без документов, экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить на месте.

На фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин установил в России с 30 октября по 7 ноября период нерабочих дней. При этом регионы вправе двигать эти сроки. Так, например, в Москве выходные начнутся 28 октября. На это время в регионе перестанут работать кафе и кинотеатры, часть магазинов и пр.

По прогнозу замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России станет «более спокойной» к концу года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях