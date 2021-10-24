В Кабмине рассказали, как в нерабочие дни будут принимать медучреждения

Учреждения, оказывающие круглосуточную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в период нерабочих дней сохранят прежний режим работы. Об этом сообщает на сайте правительства России.

«Федеральным органам <...> обеспечить сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также в этот период продолжится прием и госпитализация граждан в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях), а также для тех, чье лечение нельзя отложить.

При этом пускать в медицинские учреждения пациентов и сотрудников будут только при предъявлении штрих-кода (QR-кода), подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенного в течение полугода заболевания. Тем, у кого имеются противопоказания, необходимо иметь при себе подтверждающий документ и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за сутки до входа в организацию. Исключение будет сделано для нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи, а также лиц с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Для тех, кто поступил в медучреждение по экстренным и неотложным показаниям без документов, экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить на месте.

На фоне высоких показателей заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин установил в России с 30 октября по 7 ноября период нерабочих дней. При этом регионы вправе двигать эти сроки. Так, например, в Москве выходные начнутся 28 октября. На это время в регионе перестанут работать кафе и кинотеатры, часть магазинов и пр.

По прогнозу замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России станет «более спокойной» к концу года.