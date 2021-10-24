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Доктор Мясников перечислил наиболее важные для иммунитета витамины

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что есть много витаминов, играющих существенную роль при формировании иммунитета человека. Об этом доктор заявил в эфире «Россия 1».

По его мнению, хорошим иммунитетом обладают только подтянутые, подвижные люди без лишнего веса. При этом сохранить здоровье помогут витамины, сказал Мясников.

Самыми важными в укреплении иммунитета, по словам телеведущего, являются витамины группы В, D, А и С. Данные микроэлементы можно найти в зеленых овощах, в зелени, в мясных продуктах и в рыбе.

Он подчеркнул, что важны абсолютно все витамины и надо добиться поступления в организм каждой группы.

«Все. Абсолютно все. Что такое витамин? Витамин — это биологически активное вещество, без которого человек не проживет ни одного дня», — пояснил он.

Отсутствие какого-то одного витамина будет означать смерть, уверен Мясников. Наиболее эффективна средиземноморская диета, включающая много овощей, фруктов, зерен, уточнил он.

Также врач обращает внимание, что диагноза авитаминоз просто не существует и есть гиповитаминоз, когда иммунитет снижен.

Ранее доктор Мясников назвал опасные для сердца лекарства.

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