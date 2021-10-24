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В России за сутки выявили 35 660 новых случаев коронавируса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

За последние сутки в России было зафиксировано 35 660 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 8,8% из которых (3 143) не имели клинических проявлений. Об этом сообщает оперштаб России.

Всего по стране в настоящее время болеют коронавирусом 8 241 643 человека в 85 регионах. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Скончались от заболевания за последние сутки 1 072 человека, выздоровели 22 784.

За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 230 600 человек, выздоровел 7 165 921.

Накануне в стране был зафиксирован очередной рекорд по числу заражений и смертей от коронавируса. За сутки было выявлено 37 678 новых случаев заражения, скончались 1 075 человек.

На днях в России выявили случаи новой версии коронавируса AY.4.2. Этот вариант – одна из многочисленных мутаций индийского штамма, и она скорее всего на 10% более заразна. Как рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, сейчас в мире насчитывают около 50 производных от первоначального штамма «дельта», впервые найденного в Индии.

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Коронавирус 2019-nCoV
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