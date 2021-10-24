В Минздраве уточнили состояние пострадавших в аварии в Калмыкии

Один человек в настоящий момент находится в крайне тяжелом состоянии после аварии с пассажирским автобусом в Калмыкии. Об этом заявили представители местного Минздрава на странице в Instagram.

Согласно уточненной информации министерства, в медицинские учреждения были доставлены трое пострадавших, позже один из них скончался.

«В аварии, произошедшей сегодня ночью, погибли шести человек, один из которых ребенок. Пострадали 7 человек... По последним данным, пять человек получили травмы легкой и средней тяжести, двое госпитализированы в Яшкульскую районную больницу», — пояснили в ведомстве.

В Республиканскую больницу им. П.П. Жемчуева был доставлен один человек.

В Минздраве обратили внимание, что все расчеты медицинской экстренной службы прибыли своевременно.

Ранее сообщалось, что 24 октября произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту Махачкала – Санкт-Петербург и «КамАЗа». В аварии погибли пять пассажиров автобуса. Всего в автобусе находились 28 пассажиров.

По последним сведениям, число погибших при столкновении грузовика и автобуса в Калмыкии возросло до шести.

Также по факту ДТП завели уголовное дело.