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В США раскрыли количество афганских беженцев на своих военных базах

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Reuters

На зарубежных военных базах Соединенных Штатов находятся до 55 600 беженцев из Афганистана, которых планируется разместить в различных городах США, сообщает телеканал CNN.

Несколько правительственных организаций и ведомств США запустили программу по расселению афганских беженцев по американским городам, при этом будут использованы центры перемещения беженцев, многие из которых были закрыты при экс-президенте Дональде Трампе.

«Это, честно говоря, потрясающая возможность осуществить то, о чем просили наши ветераны, — устроить безопасный и достойный прием для афганцев, которые плечом к плечу служили с нами в Афганистане и теперь хотят строить свою жизнь тут», — рассказал бывший губернатор штата Дэлавер Джек Маркелл.

Ранее в США началось расследование в связи с эвакуацией гражданских лиц из Афганистана.

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