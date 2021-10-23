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Мэр Новосибирска Локоть попал в больницу с COVID-19

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@ a_lokot/instagram.com

Возглавляющий мэрию Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в Instagram фотографию из больницы, где его лечат от коронавирусной инфекции.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», — написал под снимком политик.

Он также пожелал новосибирцам крепкого здоровья и посоветовал беречь себя и своих близких.

О том, что новосибирский градоначальник c 20 сентября лежит в ковидном госпитале, написало местное издание NGS.RU.

В Новосибирской области за последние сутки было выявлено 294 зараженных коронавирусом, с начала пандемии — 68 437 инфицированных. Всего от COVID-19 в республике умерли 3274 человека.

В скором времени в регионе введут систему QR-кодов, необходимых для посещения фитнес-центров, аттракционов, аквапарков, театров и кинотеатров, а также массовых мероприятий (культурных и спортивных), численность которых превышает 500 участников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции и ряда других инфекций, усложняется по всей стране.

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Коронавирус 2019-nCoV
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