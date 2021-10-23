Мужчину из Ростова-на-Дону подозревают в том, что он пьяный зарезал маленького внука

Жителя Ростова-на-Дону подозревают в том, что в состоянии алкогольного опьянения он нанес своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения, от которых мальчик скончался. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Подозреваемый в убийстве задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел дома у подозреваемого. Сейчас при участии криминалистов проводится осмотр места происшествия и сбор вещественных доказательств. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы.

Ранее в Рязанской области женщина убила бывшего пасынка своего знакомого во время исполнения оккультного ритуала. По подозрению в убийстве были задержаны бывший отчим мальчика, мужчина 1969 года рождения, и мастер спорта по арчери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ »(«Убийство»).

В ходе обысков в гараже подозреваемого была найдена кровь на кроссовках.