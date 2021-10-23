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До двух увеличилось число погибших при столкновении грузовика и поезда в Приамурье

Число погибших при столкновении грузового автомобиля и грузового поезда в Амурской области увеличилось до двух человек, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

«Пострадала локомотивная бригада, погиб помощник машиниста. Машинист-инструктор и машинист находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на станции продолжаются работы по восстановлению движения поездов, угрозы для экологии нет.

«Задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск – Владивосток. Пассажиры поезда обеспечены питанием», — отметили в ЗабЖД.

Отмечается, что для координации работ по устранению последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на Забайкальской железной дороге работают оперативные штабы.

Инцидент произошел ранее на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная в Свободненском районе в 4.58 мск. Водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. В результате происшествия локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Погибли два человека: водитель грузовика и помощник машиниста.

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