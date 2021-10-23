В Казахстане женщина привела домой незнакомую пару, а потом оказалась в больнице

Жительница Алматинской области выпивала в кафе, а затем пригласила к себе домой незнакомую пару, которая сидела неподалеку, пишет портал «Мой город».

Трое продолжили застолье, в ходе которого 32-летняя гостеприимная хозяйка дома стала неожиданно приставать к мужчине. Это рассердило его сожительницу и та, по данным следствия нанесла женщине несколько ножевых ранений.

«Женщина призналась, что во время затянувшейся пьянки потерпевшая стала приставать к ее сожителю и вела себя развратно, поэтому она в порыве ревности ударила ее в грудь восемь раз кухонным ножом», — сообщили в полиции, уточнив, что потерпевшая задержана.

Нетрезвую пострадавшую с ножевыми ранениями госпитализировали в клиническую больницу Алматы. Подробней о ее состоянии не приводится.

Ранее в Благовещенске студентка закончила пьяный спор, ударив оппонента ножом в сердце. Свою вину девушка признала, но заявила, что убивать она не планировала.

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