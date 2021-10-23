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На съемках фильма Rust перед инцидентом с Болдуном нарушалась техника безопасности

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@alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Пистолет, из которого на съемках фильма Rust была убита кинооператор Галина Хатчинс, несколько раз давал осечку, а техника безопасности на съемочной площадке регулярно нарушалась. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, сама Хатчинс была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда.

Кроме того, еще за несколько дней до трагедии кинооператоры и их ассистенты сталкивалась с проблемами. Несколько сотрудников покинули съемочную площадку в знак протеста против условий труда — их не устраивали зарплата и переработки. По информации газеты, им также приходилось ежедневно преодолевать путь длиной в 80 км, чтобы добраться до места съемок.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust. Полицейские предполагают, что Болдуин выстрелил из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

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