«Полиция нравов» в Иране поймала женщину без платка с помощью палки для отлова собак

Иранская журналистка Масих Алениджад выложила на своей странице в Twitter видео с жестоким задержанием женщины местной полицией.

Алинеджад сказала, что женщину арестовали за то, что она не носила хиджаб, который является обязательным для женщин. На видео женщина-офицер использует палку для отлова собак с петлей, чтобы затащить ее в фургон, когда она оказала сопротивление. После этого офицер схватила женщину за волосы и затолкала в полицейский фургон. Дальнейшая судьба женщины осталась неизвестной.

«Они использовали пистолеты, пули, дубинками и арестовывали с применением кислоты, а теперь шесты для диких животных, чтобы заставить женщин замолчать», — сказала Алинежад.

Женщин, которые не носят хиджаб в Иране, обвиняют в «разжигании коррупции и проституции», за что им грозит до десяти лет тюремного заключения. Заместитель начальника полиции Тегерана полковник Морад Моради заявил, что женщина была «агрессивной» по отношению к офицерам до того, как ее задержали.

Ранее сообщалось, что суд в Иране приговорил мужчину к ослеплению за участие в драке.