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В Минпромторге опровергли официальный выход рекомендаций по нерабочим дням

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Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли России опровергла выход рекомендаций регионам по режиму работы предприятий торговли и общественного питания во время нерабочих дней, введенных с 30 октября по 7 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минпромторг обратился к региональным властям с предложением разрешить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги, в период нерабочих дней и других ограничений из-за COVID-19 пускать посетителей в торговые залы и залы обслуживания при наличии действующего QR- кода.

Указ о введении в России периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября подписал президент страны Владимир Путин. При этом главам регионам предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, или продлить их после 7 ноября.

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