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Полиция рассказала подробности о подозрительной коробке у штаб-квартиры ООН

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Darren Ornit/Reuters

Полицейские сняли оцепления напротив штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где ранее была обнаружена подозрительная коробка. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В публикации отмечается, что к месту с подозрительным предметом прибыл сапер в бронекостюме. Он подошел к коробке, склонился над ней, но вскоре встал и отошел.
Один из полицейских рассказал корреспонденту агентства, что в коробке «похоже ничего» не было. Отмечается, что в ней были только цветы и парфюмерия.

Движение напротив штаб-квартиры ООН было полностью восстановлено.

Ранее полицейские расширили на два квартала оцепление у подозрительной коробки. На место прибыли кинологи с собакой, которые обследовали территорию вокруг.

За несколько дней до этого представители военной базы ВМС США Бетесда заявили о закрытии территории расположения из-за расследования угрозы взрыва бомбы.

На военный объект поступил телефонный звонок от анонимного источника, который сообщил, что в здании №10 или рядом с ним расположена бомба. Сотрудники службы безопасности отреагировали на сообщение и проводили проверку на месте.

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