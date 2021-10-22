Фонд Кадырова подарил автомобили новым обладателям краповых беретов

Командиры чеченских спецподразделений Анзор Бисаев и Сайди Лорсанкаев стали обладателями автомобилей Mercedes. Машины им вручил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«Они оба верно и преданно служат на пути первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Несгибаемая воля, мужество и большая отвага помогают им достигать высоких результатов в службе. Краповый берет — высший символ доблести воина спецназа», — сказал Дудаев.

По словам министра, оба командира доказали, что заслуживают носить его на все 100%.

Командир ОМОН УФСВНГ РФ по Чеченской Республике Бисаев и командир ГБР СОБР «Терек» управления Росгвардии по региону, подполковник полиции Лорсанкаев получили красные береты за прохождение квалификационных испытаний на базе учебного центра Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в собственном Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» произошла массовая драка, после того, как представители Чечни. Во время марш-броска их подвозили на автомобилях. В Росгвардии опровергли информацию о драке.