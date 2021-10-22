Пожар на заводе «Эластик» в Рязанской области полностью потушили

Пожара на заводе «Эластик» в Рязанской области полностью ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Рязанской области.

При этом в опергруппе региона подтвердили агентству, что тело 17-го погибшего было найдено на месте пожара и взрыва в поселке Лесной в Рязанской области, где случился взрыв на предприятии. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Также стало известно, что поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены.

Ранее появилось видео момента взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области.

22 октября в здании цеха в Шиловском районе, в поселке Лесное произошел пожар. В региональном главке МЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 8.22 по московскому времени. Причиной пожара в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области стал взрыв.