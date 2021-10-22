Появилось видео с места пожара в цехе в Рязанской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео показано, как три машины пожарной службы и машина скорой помощи приехали на место происшествия. Судя по ролику, цех расположен в лесном массиве.

По данным министерства, в 8.22 в пятницу, 22 октября, поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района, где при нарушении технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода «Эластик». В результате происшествия погибли семь человек, одного пострадавшего госпитализировали, судьба еще девяти человек остается неизвестной.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв.

8 октября на установке газоразделения Амурского газоперерабатывающего завода произошел мощный взрыв. С территории завода были эвакуированы рабочие. Позднее на предприятии рассказали, что взрыв прогремел из-за разгерметизации оборудования.