В США студентка погибла во время участия в конкурсе по поеданию хот-догов

Мадлен Нипкон из штата Массачусетс, США, принимала участие в конкурсе по поеданию хот-догов, но погибла из-за несчастного случая, сообщает издание Tufts Daily.

Во время выполнения челленджа Мадлен начала задыхаться и потеряла сознание. Зрители подбежали к девушке, попытались привести ее в чувства и вызвали скорую помощь.

Нипкон экстренно доставили в городскую больницу Бостона. Врачи сутки бились за жизнь Нипкон, но оказались бессильны. После известия о смерти Мадлен ее друзья, однокурсники и неравнодушные люди организовали стихийный мемориал около дома погибшей.

20-летняя девушка училась в школе искусств и наук при Массачусетском университете и увлекалась лакроссом.

Ранее другой американке потребовалось несколько операций на челюсть после того, как она съела бургер. Женщина неудачно сделала укус, вывихнув челюсть.