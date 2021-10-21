В Индии более 1 млрд человек привились одной дозой вакцины

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сообщил, что более 1 миллиарда человек в Индии получили одну из двух доз вакцин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляем Индию!», — написал Мандавия под картинкой о числе вакцинированных. 20 октября Минздрав Индии сообщал, что в стране одним компонентом вакцины привилось более 990 млн человек, а двумя - более 700 млн граждан.

Индия стала второй страной, привившей более 1 миллиарда человек от COVID. 16 сентября стало известно, что в Китае уже более 1 млрд человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, это составляет около 70% всего населения страны.

Ранее сообщалось, что в Индии в день рождения премьер-министра страны 17 сентября за день привились 22 млн человек. Предыдущий рекорд по вакцинации от коронавируса был установлен 27 августа. Тогда привились более 13 млн индийцев. Уточняется, что власти Индии планируют вакцинировать все взрослое население страны до конца 2021 года.