Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом во Владимирской области

Во Владимирской области в результате столкновения автобуса и большегруза погибли четыре человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел примерно в 03:30 по московскому времени на 187 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе.

«По предварительной информации, автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом Scania. По состоянию на 05:00 иск известно о четырех погибших и шести пострадавших», — указано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее в Ростовской области произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которой погибли шесть человек. Среди погибших двое детей — подросток 12 лет и ребенок, которому было 1 год и 9 месяцев.