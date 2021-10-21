Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс футболист «Астон Виллы» назвал игрока, который должен зарабатывать больше... 05:57
Южная Корея готова к пуску своей первой ракеты «Нури» 05:52
Урологи рассказали, как коронавирус сказывается на потенции 05:50
Роскосмос не комментирует сообщения о сгоревшем над США российском военном... 05:48
Никас Сафронов раскрыл «секрет молодости» Пугачёвой 05:43
В Хабаровском крае ввели новые ограничения на фоне распространения коронавируса 05:35
В России прокомментировали действия Саакашвили в Грузии 05:22
Арестович заявил, что Украина будет четвертой по военной мощи страной в НАТО 05:19
До 12 лет колонии запросили похитившим ₽136 млн налетчикам... 05:18
Читатели Der Spiegel раскритиковали Бербок из-за слов в адрес «Северного потока... 04:56

Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом во Владимирской области

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Во Владимирской области в результате столкновения автобуса и большегруза погибли четыре человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел примерно в 03:30 по московскому времени на 187 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе.

«По предварительной информации, автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом Scania. По состоянию на 05:00 иск известно о четырех погибших и шести пострадавших», — указано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее в Ростовской области произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей, в результате которой погибли шесть человек. Среди погибших двое детей — подросток 12 лет и ребенок, которому было 1 год и 9 месяцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях