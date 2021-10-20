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Губернатор: в Подмосковье ограничения коснутся только тех, кто не привился

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РИА «Новости»

Ограничительные меры, вводимые в Московской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом, коснутся только тех граждан, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС.

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 [лет], и ты по-прежнему игнорируешь [вакцинацию], то риск заболеть [коронавирусом] у тебя очень высокий, и мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также выразил надежду, что в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — все граждане «останутся дома или по крайней мере смогут как-то изолировать себя».

По словам губернатора, сейчас в Подмосковье с коронавирусом госпитализированы 10 тыс. человек. При этом «очень высокий уровень пациентов на кислороде», и ряд больниц пришлось снова перепрофилировать в госпитали для болеющих коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 488 597 случаев заражения. Из них 2 590 — за последние сутки. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 3 615 457 человек, таким образом коллективный иммунитет составил 64%.

По указу президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. На совещании с членами правительства президент допустил продление ограничительных мер в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации.

Сейчас критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России занят на 86,6%.

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