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В России с начала года почти 18 тыс. человек погибли в результате преступлений

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Почти 18 тыс. человек погибли в России в результате преступлений в период с января по сентябрь текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД.

В документах говорится: «В результате преступных посягательств погибли 17,7 тыс. человек». Сообщается, что еще 24,7 тыс. человек нанесен тяжкий вред здоровью в результате насилия.

Среди погибших, 37,5% (6,7 тыс. человек) — жители сельской местности. По данным МВД, четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа.

Всего в России за указанный период зарегистрировано 1 521,5 тыс. преступлений, это на 1,2% меньше аналогичного периода 2020 года. Рост преступлений отмечен в 34 субъектах страны, снижение — в 51.

Ранее сообщалось, что водителям с непогашенной судимостью могут запретить работать в такси уже в этом году.

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