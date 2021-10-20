В ЯНАО 9-летняя школьница ушла выносить мусор и не вернулась

В городе Ноябрьске в ЯНАО вечером 19 октября пропала девочка 2012 года рождения — она вышла из дома выкинуть мусор не вернулась. Об этом сообщается в местном сообществе «Происшествия Ноябрьск» на странице «ВКонтакте».

«Приметы ребенка: фиолетовый длинный пуховик с капюшоном без меха, бело-красная шапка со снежинками, штаны серые, фиолетово-розовые ботинки», — говорится в сообщении.

Обстоятельства исчезновения ребенка остаются неизвестными.

Пользователи соцсети отметили, что семья, где живет девочка, проблемная, и оттуда «постоянно сбегают дети», а сама пропавшая «находится в трудной жизненной ситуации». Последний раз девочка сбежала из дома в конце сентября, ее обнаружил водитель одного из городских автобусов во время движения по маршруту и сразу же позвонил в полицию.

Ранее в Свердловской области пропала 14-летняя школьница — она не вернулась домой из учебного заведения 19 октября. Ее дом расположен в селе Кисловском в Каменском городском округе. Волонтеры собирают добровольцев для поисков. Девушка до этого не пропадала.