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К делу московских врачей-репродуктологов добавлено шесть эпизодов продажи младенцев

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Depositphotos

Следственный комитет добавил всем фигурантам дела московских врачей-репродуктологов еще шесть эпизодов продажи младенцев. Таким образом, они они теперь обвиняются в продаже 24 младенцев, один из которых скончался. Об этом рассказал ТАСС адвокат защиты Игорь Трунов.

Репродуктологам и главе медицинского центра вменяется 17 эпизодов, из которых три — это покушение, а 14 — оконченные составы. В деле фигурирует всего 24 ребенка, включая погибшего.

Дополнительные эпизоды связаны с биологическими родителями из Филиппин, добавил Трунов.

Басманный суд Москвы арестовал еще одну суррогатную мать, ей также предъявлено обвинение в торговле людьми.

Органы следствия официального комментария пока не дали.

Ранее сообщалось, что частным клиникам могут запретить суррогатное материнство.

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