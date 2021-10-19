ФБР вывезло автомобиль с якобы принадлежащей Дерипаске территории в Вашингтоне

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США эвакуировали с территории возле особняка в Вашингтоне, принадлежащего, по данным американских СМИ, российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства подчеркнул, что до этого во время обыска в здании сотрудники спецслужбы провели следственные мероприятия не только внутри него, но и осмотрели припаркованную у входа в особняк машину.

В публикации отмечается, что для вывоза автомобиля сотрудниками ФБР был использован вызванный эвакуатор. При этом за ворота особняка легковую машину выкатил один из сотрудников бюро, который сел за руль.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа. В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом «правоохранительную деятельность» в доме, который СМИ связывают с Дерипаской.