Врач Мазурина рассказал, как «обмануть мозг» и похудеть

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала газете «Московский комсомолец», как избавиться от чувства голода, что способствует похуданию.

«Можно обмануть головной мозг. Например, если выпить кисель из семян подорожника (они продаются в аптеках), он займет много места в желудке, и от рецепторов пойдет сигнал в центр насыщения мозга», — посоветовала Кононенко.

Она отметила, что желание есть также зависит от уровня глюкозы в крови — чем он выше, тем меньше хочется есть. Простые углеводы — фрукты, например — провоцируют выработку большого количества инсулина, который понижает уровень сахара. В результате человек снова хочет есть.

Избежать «инсулиновых качелей» позволит сбалансированный рацион, включающий в себя сложные углеводы, белки и жиры, объяснила специалист.

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