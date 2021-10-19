Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов 21:51
Названа причина смерти брата погибшего мэра Кривого Рога 21:50
WP: обыски в доме Дерипаски в США связаны с уголовным расследованием 21:47
Игрок «Ак Барса» извинился перед женщиной, которой попал шайбой в лицо 21:42
ТАСС: агенты ФБР пришли к еще одному предполагаемому дому Дерипаски 21:40
ГИБДД разыскивает роняющие цемент бетономешалки 21:33
Неуправляемая «Газель» протаранила автомобиль ДПС 21:30
«Салават Юлаев» прервал восьмиматчевую победную серию «Трактора» 21:29
В Курганской области возбудили дело после смерти отравившихся спиртным 21:26
Маск пошутил о фанатах СССР 21:20

Врач Мазурина рассказал, как «обмануть мозг» и похудеть

close
100%
Depositphotos

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала газете «Московский комсомолец», как избавиться от чувства голода, что способствует похуданию.

«Можно обмануть головной мозг. Например, если выпить кисель из семян подорожника (они продаются в аптеках), он займет много места в желудке, и от рецепторов пойдет сигнал в центр насыщения мозга», — посоветовала Кононенко.

Она отметила, что желание есть также зависит от уровня глюкозы в крови — чем он выше, тем меньше хочется есть. Простые углеводы — фрукты, например — провоцируют выработку большого количества инсулина, который понижает уровень сахара. В результате человек снова хочет есть.

Избежать «инсулиновых качелей» позволит сбалансированный рацион, включающий в себя сложные углеводы, белки и жиры, объяснила специалист.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукт, который способен вызывать воспаления в мозге человека

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях