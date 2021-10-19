Дом Дерипаски, в котором ФБР проводит обыски, принадлежит американской корпорации

Особняк в Вашингтоне, в котором ФБР проводит обыски, принадлежит американской корпорации, которую СМИ связывали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кадастровые документы округа Колумбия.

В них указано, что дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что эта корпорация связана с Дерипаской.

Недвижимость, согласно кадастровым документам, была приобретена в мае 2006 года за $15 млн. Его текущая кадастровая стоимость вместе с участком оценивается в почти $16 млн.

Двухэтажный дом был построен в 1986 году. Его жилая площадь составляет 1090 квадратных метров. В особняке 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.

На записи обыска, которую ранее опубликовал телеканал NBC, видно, что здание активно изучают сотрудники спецслужбы. Точная цель их визита на настоящее время неизвестна.