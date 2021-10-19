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МЧС проверяет информацию о возгорании в «Москва-Сити»

МЧС проверяет информацию о пожаре в «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, на 23-м этаже башни «Меркурий» возникло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные ищут источник возгорания.

На кадрах видно, как из здания вывели людей, они стоят на улице. Эвакуация продолжается.

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» расположен на Пресненской набережной. Высота башни составляет 339 м, в нем 75 надземных этажей и 5 этажей подземного паркинга.

Ранее сообщалось о возгорании в бизнес-центре «Савеловский Сити».

Возгорание произошло на 17-м этаже 20-этажного здания. Было эвакуировано 300 человек.

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