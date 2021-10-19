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Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями

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Климентьев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину, и ввести с 30 по 7 ноября нерабочие дни, сообщает РИА «Новости».

«Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни », — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, вице-премьер предложила предусмотреть нерабочие дни с 23 октября для некоторых российских регионов. Помимо этого, предлагается после 7 ноября регионам РФ «открывать аккуратно» отрасли, закрытые на период нерабочих дней.

«Для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — сказала Голикова.

Она отметила, что одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших COVID-19 при предъявлении QR-кодов.

По данным оперштаба, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на 33 740. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 060 752. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.

В Москве при этом за последние сутки зарегистрировали максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших.

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Коронавирус 2019-nCoV
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