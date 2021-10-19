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Австралия предложит деньги гражданам за прекращение токсичных отношений

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Bill Bachmann/Global Look Press

В Австралии жертвы абьюза в романтических отношениях смогут подавать заявку на получения единовременной выплаты в размере $3700. Об этом сообщает CNN.

Такая инициатива была принята в связи с опасениями правозащитников по поводу крайнего высокого уровня домашнего насилия. Издание пишет, что по этим причинам, в среднем, раз в 10 дней погибает одна женщина.

Тем не менее, некоторые активистки посчитали подобные меры недостаточными, сообщив, что они не решают суть проблемы. Так, феминистка Мэри Крукс предложила более пристально обратить внимание на то, что женщины зачастую оказываются без крыши над головой.

Издание отмечает, что на данный момент в международных рейтингах о гендерном равенстве Австралия занимает слабые позиции.

Ранее сообщалось, что в разжигании домашнего насилия обвинили сказку о тигре писательницы Джудит Керр.

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