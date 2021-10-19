Норвежец рассказал о дискриминации из-за «русской» фамилии Степашко

Житель пригорода Осло Терье Степашко рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся из-за своей фамилии. Об этом он написал в статье для издания NRK.

Степашко рассказал, что его мать и отец родились в Норвегии, а фамилия досталась от прадеда в конце 19-го века. Он и его семья постоянно сталкиваются с дискриминацией, уверяет норвежец. Его сына вызывали в отдел кадров, чтобы проверить, есть ли у него разрешение на работу. А на резюме мужчины никто не отвечает, в них приходится писать норвежскую фамилию матери.

По его словам, норвежское общество предает собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Степашко считает, что в Норвегии должны мысленно расширить «именную флору» так, чтобы в нее вошло как можно больше людей.

Степашко добавил, что считает свою фамилию на сто процентов норвежской, ведь она «живет» в Норвегии уже несколько поколений. «Если спросите меня, она из Эйдсволла», — закончил мужчина.

Ранее сообщалось, что главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы с целью взыскать моральный ущерб с американской компании Facebook. По словам специалиста, социальная сеть блокирует упоминание его фамилии из-за созвучности с пренебрежительным наименованием украинцев.