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«Больная на голову»: соседи описали предполагаемую убийцу девочки в Вологде

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Кадры из видео/Телеграм-канал Mash

Соседи 40-летней Ульяны Ланской, которая подозревается в похищении и убийстве девятилетней девочки в Вологде, рассказали Telegram-каналу «112», какой она им запомнилась.

«Наши старшие дети вместе учились в классе. Эта женщина больная на голову, у неё есть справка. Она хотела на той неделе увезти моих детей из садика», — рассказала соседка предполагаемой убийцы.

Она добавила, что из опасений за детей даже написала на Ланскую заявление в полицию.

Другой местный житель вспомнил, что Ланская часто гуляла в Кавыринском саду, где наблюдала за детьми на игровой площадке. По его словам, женщина начала следить за чужими детьми, когда ее лишили родительских прав.

Задержание подозреваемой подтвердили в Следственном комитете. В пресс-релизе не называется имя задержанной, но ее возраст совпадает с возрастом Ланской.

По информации «112», подозреваемая ничего не смогла рассказать следователям — она находится в невменяемом состоянии.

Девочка пропала 16 октября. В этот день она ушла из дома и не вернулась, были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

По предварительной информации, девочку заманила к себе и убила 40-летняя Ульяна Ланская

Ранее сообщалось, что подозреваемую задержали при попытке уехать из Вологды

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