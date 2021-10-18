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«Мужское государство» признано экстремистской организацией в России

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Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС.

Иск прокуратуры Нижегородской области о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории России объединения «Мужское государство» поступил в Нижегородский областной суд в начале октября. В качестве административных ответчиков были указаны незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство», а также Владислав Поздняков, Дмитрий Губанов и Игорь Носов.

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков на заседание суда не явился.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube заблокировали канал лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова.

Поздняков после предупреждения Telegram заблокировать его личный канал заявил в беседе с «Газетой.Ru», что не считает себя экстремистом.

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