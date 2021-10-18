Волгоградское УФАС признало непристойной рекламу набора суши «КуниЛи» от «ЁбиДоёби»

Волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы России признало «ненадлежащей» рекламу сети суши и роллов «Ёбидоёби», сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о рекламе, распространяемой у суши-бара в Волгограде, на которой изображен один из предлагаемых компанией сетов «КуниЛи» с текстом: «Не материмся и вкусно готовим».

УФАС заявило, что реклама нарушает требования ч. 6 ст. 5 «Закона о рекламе», в ней использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений.

По словам заместителя руководителя УФАС Ирины Никуйко, история развития бренда в целом оказалась очень поучительной. Еще в 2019 году Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака слова «ЁбиДоЁби» в связи в противоречием общественным интересам, однако основатели компании предприняли попытку международной регистрации знака не через Россию, а через США. Попытка также закончилась провалом, в апреле 2021 был дан полный предварительный отказ в регистрации слова «ЁбиДо Ёби» в качестве международного товарного знака, уточнили в УФАС. В документе было указано, что слово имеет созвучие со словами ненормативной лексики и противоречит нормам морали.

«Мы увидели, что грязным и нечистоплотным методам маркетинга можно противостоять. Бизнесмены, использующие и масштабирующие подобные «изобретательные» приемы, рискуют не только сами, но и подвергают излишним предпринимательским рискам своих партнеров, в данном случаев многочисленных предпринимателей по всей стране, приобретших у ООО «Ёбидоёби» франшизу с таким брендом», — заявила Никуйко.

Волгоградское УФАС России намерено обратиться в ФНС с предложением об инициировании налоговым органом исков об изменении фирменного наименования ООО «Ёбидоёби».

Сеть суши и роллов «Ёбидоёби» не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с некорректно звучащими для русского слуха названиями и провокационными названиями своих продуктов. В середине августа компания опубликовала рекламу с поедающим роллы темнокожим мужчиной в окружении девушек славянской внешности, вызвав волну недовольства среди клиентов. Сооснователь компании Константин Зимен рассказал о поступающих ему угрозах. Рекламу удалили, руководство извинилось.