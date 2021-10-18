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Мужчина сделал фотографию на кладбище и увидел странное «лицо»

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Кадр из видео/Fun Mafia/Youtube

Британец сделал фотографию, прогуливаясь на кладбище, и увидел странное «лицо» на получившемся снимке, пишет издание LADBible.

Амир Джардан оказался на кладбище вместе со своей девушкой Эми и тетей Сьюзан. Как рассказал парень, они любят исследовать подобные места и не боятся городских легенд.

Проходя мимо надгробий, Амир с подругой решили сделать памятное фото. Выбрав ракурс получше, парень «щелкнул» камерой, но уже дома заметил на снимке странный силуэт, похожий на «лицо призрака».

«Я на сто процентов уверен, что мы тогда были одни. Но у нас было такое ощущение, будто за нами кто-то наблюдает», — рассказал Джардан.

Впрочем, загадочный кадр еще больше раззадорил британца. По его словам, теперь он хочет устроить охоту за привидениями и обещает, что вернется не с пустыми руками.

«В следующий раз я сниму видео [c призраком]. Мы с девушкой любим путешествовать по странным местам», — добавил Джардан.

Ранее в штате Нью-Йорк был выставлен на продажу дом, в котором, как утверждает хозяйка, живут девять привидений. Она добавила, что пять привидений — это члены ее семьи, еще одно — дух постояльца, найденного однажды мертвым в подвале. Трое других — неизвестные мужчины.

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