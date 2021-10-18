В школе Пермского края, где ученик устроил стрельбу, отменили уроки

Занятия в школе под Пермью в поселке Сарс, где произошла стрельба, были отменены. Об этом сообщает «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» на странице «ВКонтакте».

Учащихся и их родителей попросили сохранять спокойствие.

«Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», — уточнили представители учреждения.

В понедельник, 18 октября, в поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Он произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало ногу.

Подросток был обезврежен директором школы Галиной Зайцевой. Ей удалось увести школьника в кабинет, убедить отдать ей оружие.

Ранее сообщалось, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к ответственности.